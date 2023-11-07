國民黨總統參選人侯友宜今（7）日出席全國寵物業挺侯後援總會成立，並提出六大寵物福利政策。侯友宜表示，不只是主人陪伴寵物，寵物更陪伴我們走過喜怒安樂，毛寶貝就是家庭的一份子，上任後將全力打造毛寶貝的友善環境，不僅人要安居樂業，也要讓寵物安居樂業。

侯友宜今宣布六大寵物福利政策包括：

一、公私協力護犬貓。盤點國土計畫，規劃出民間動物收容處所區域，引進企業公私協力，建立友善動物保護設施；規劃寵物生命園區，從出生到死亡，妥善照顧寵物。

二、發展寵物科技產業。包括預防醫學、食品、用品、保健醫療等智慧科技產業。

三、獎勵發展動物中醫醫療、醫藥。培養中獸醫專科醫師，以中獸醫角度提高寵物醫療品質。

四、喵星人專屬室內運動中心。貓咪公共遊憩空間較為缺乏，將在室內空間設置貓跳台等設施，增加垂直活動空間，以符合貓咪天性，打造專屬寵物友善公共空間。

五、全國普設寵物運動園區。目前寵物運動園區因政策差異，各縣市數量落差大，將由中央擬定政策，全面推動設置補助，以符合全國飼主需求。

六、設立「國家級寵物運動園區」，搭配寵物產業共同合作，重視寵物權益，也帶動周邊產業發展。