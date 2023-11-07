前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮今下午現身位於新莊的柯文哲競選總部，由於柯文哲競辦總幹事黃珊珊曾說，本周將拍攝副手形象照，因此鄒突然現身競總，也引發是否要拍形象照的聯想。對此柯競辦發言人陳智菡解釋，鄒開蓮與柯本來就會固定交流，今天只是去競總聊天，她也強調，因藍白合尚在磋商，因此原定期程已經暫停。

陳智菡表示，鄒開蓮不是去競總拍形象照，就算要拍形象照，也不是在總部拍。她說明，鄒本來就是柯文哲財經、科技上的顧問，和柯文哲固定會針對產業界還有財經的問題，都會有不同的交流，今天就是去競總和柯聊聊天，沒有什麼特別的事情要商談。

陳智菡表示，原先依照大選步驟所安排的期程，在這段期間有預留時間拍攝形象照，但現在手邊有很多業務在進行，所以本周並沒有相關安排。她也補充，照理來說應該會在20日登記前完成拍照，會比較合理一點。

陳智菡強調，現在民眾黨還是以最大的誠意跟彈性與國民黨針對藍白合磋商，因此原先排好的期程先行暫停。