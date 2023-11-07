國民黨高市前鎮小港選區立委參選人李明璇遭網友爆料，多次參與「統戰夏令營」擔任副團長，綠營要李明璇說清楚。對此，李明璇反嗆，蔡英文總統、副總統賴清德該好好約束側翼，不要看到紅影就開槍，而在7日晚間，李明璇更從前鎮分局完成報案，提告臉書暱稱「路希」之文章妨害名譽與毀謗、意圖使人不當選，同時也強調，「凡轉發該貼文、繼續傳播李明璇參加共青團、擁有統戰背景之言論，不排除將見一個告一個」。

李明璇強調，「凡轉發該貼文、繼續傳播李明璇參加共青團、擁有統戰背景之言論，不排除將見一個告一個」。（李明璇提供）

網友「路希」在臉書指控，李明璇紅統背景十分深厚，連人民日報都在捧她。她年紀輕輕就是「台胞青年千人夏令營」的副團長、台灣領隊，另外臉友以前曾在人民日報讀到她曾加入北大共青聯誼會，但這個報導現在找不到了。

基進黨高市議員張博洋質疑，李明璇年紀輕輕就成為統戰夏令營的副團長，這樣的經歷讓人擔心，當選後會不會成為下一個國民黨立委馬文君，前鎮小港是高雄深綠選區，李明璇參選明顯具有針對性，她的學經歷必須跟大眾講清楚；民進黨高市議員黃彥毓說，李明璇在維基百科資料顯示曾在北京大學求學，而她2015、2017年代表台灣參加共青團活動，據他所知要參加，除了家裡要有共產黨員，還要跟中共非常親才可以參加，這點她要解釋清楚。

對此，李明璇今親上火線表示，賴清德才說要和對岸和平交流，怎麼自家的側翼看見紅影就開槍呢？在開槍之前不先問問自己的總統參選人嗎？賴清德想要跟習大大吃晚餐配奶茶，不就更危險了？

李明璇指出，10年前讀世新大學，當年學校舉辦很多兩岸青年交流的活動，當年她只是一個想多增加世界觀、想多拓展視野的學生，而且當時的氛圍，多少像她這樣的台灣學生「認為大陸是對台灣友善的」，誰曉得兩岸會有今天的局面？誰曉得現在的政府天天都在喊抗中保台，搞得全世界認為台海是最危險的區域。

李明璇也強調，學生交流的主辦單位叫做「中華全國台灣同胞聯誼會」，就是在大陸的台灣同鄉會，跟共青團八桿子打不著，簡直胡扯胡說八道，真的不要每次到了選舉，就是抹紅。李明璇狠酸，「我只知道呢有些人連從政之後，都辛勤在對岸活動，甚至跟對岸人士做特殊的『人與人連結』」，被公布之後卻只會輕輕的帶過，卻對其他陣營的人窮追猛打。

李明璇痛批，「我想要問，賴清德、蔡英文你們都不約束自家網軍嗎？難道你們不支持兩岸民間交流嗎？參加學生交流還有跟男女的情感交流，哪一個交流比較深層？人民應該看的很清楚」。

而李明璇也在7日晚間從前鎮分局完成報案，提告臉書暱稱「路希」之文章妨害名譽與毀謗、意圖使人不當選。李明璇強調，「凡轉發該貼文、繼續傳播李明璇參加共青團、擁有統戰背景之言論，不排除將見一個告一個」，最後李明璇更說，「我已經陸續搜集截圖每一個造謠抹紅的證據，舉凡民進黨立委參選人、市議員、台灣基進黨、知名側翼組織等，一個也不會放過」。