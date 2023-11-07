民進黨主席暨總統參選人賴清德今（7）晚受邀出席成大、南一中、南科實中學等多校學生自治團體舉行的講座活動，由於沒有開放，民進黨新聞稿表示，賴清德致詞強調，他將打造國家希望工程，推動「0-22歲投資未來世代」，「個人投資有賺有賠，投資未來世代，國家穩賺不賠」。

賴清德今晚參加在成大舉辦「青聽南成－2024總統論壇」講座活動，以成大校友及總統參選人身分出席演講，與現場近500名學弟妹們現場交流互動，開啟跨越時代的對話。

賴清德與在場同學分享自己從政的初衷與歷程，他說，李登輝前總統順應野百合學運訴求、推動全民直選總統時，中國為此展開大規模軍演，引發1996年台海飛彈危機，造成台灣人心惶惶。當時賴清德決定走入政治，參選國民大會代表，如此一來才能廢除國民大會、推動憲政改革。

賴清德指出，他在擔任立委期間，由於自身醫師背景進入衛環委員會，推動了健保特赦、勞工退休金條例、社會救助法、緊急災難救助法、傳染病防治法、癌症防治法、環境基本法與法律扶助法等多項法案。賴清德說，當時他在立法院的評鑑都是第一，《蘋果日報》曾邀請200多名主跑立法院的記者進行立委票選，就如同美國職棒大聯盟的賽揚獎，他在該次票選中也獲得冠軍。

賴清德表示，他在台南市長任內嚴守財政紀律，2010年他初任台南市長時，台南市政府的財政狀況被評為「重度加護病房」，不過他在2013年達到收支平衡，在2015年決算就有賸餘，也留下好幾百億的可兌現資產給接任市長。

賴清德說，他認為只要有決心就能改變城市的命運，因此他推動議會記名投票制打擊黑金，並在推動鐵路地下化時建設專案照顧住宅，降低住民所受衝擊。

賴清德說，他將推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，他也將推動「0-22歲投資未來世代」方案，減輕高教學費負擔、高中職學費全免、設立百億海外圓夢基金，也將針對經濟弱勢學生進行補助。「個人投資有賺有賠，投資未來世代，國家穩賺不賠。」

賴清德表示，促進教育平權是政府的責任，這些政策不僅是為了給大家更好的國家，也是為了給世界更好的台灣。