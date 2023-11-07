賭大了！斷言柯文哲「2024真面目」 沈富雄：他最後會這麼做

距離2024總統大選僅剩67天，且11月20日就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。對此，前立委沈富雄7日就表示，「我根據柯文哲的個性，他最後恐怕會跳上藍白合的火車，柯文哲政黨就是一切聽他的，所以我當然這個也賭很大，我就說大部分的人沒有看清楚柯文哲的真面目」，引發討論。

沈富雄7日在政論節目《少康上線啦》中表示，「柯文哲現在不趕快抓住收割韭菜的最後尾巴，趕快從韭菜園跑到車站，跳上藍白合的火車，要不然就會死在鐵軌上」，沈富雄更斷言，「我根據柯文哲的個性，他最後恐怕會這樣，柯文哲政黨就是一切聽他的，所以我當然這個也賭很大」。

不過話鋒一轉，沈富雄又說，「但我不需要賭，我就說大部分的人沒有看清楚柯文哲的真面目」，沈富雄最後直言，「他最後會同意藍白合，而且那幾個方法全部都用不上，進入政黨協商就沒有這幾個方法了，而且時間上也不容許你再拖」。