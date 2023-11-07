南市議會爆衝突 藍綠議員為審預算拍桌、拉扯互罵

台南市議會連日火藥味濃厚，7日下午審查地政局預算，國民黨、無黨籍議員不滿民進黨團甲級動員，要求不用討論就通過，綠營強調，針對預算審查即可，但藍營堅持不問清楚細節無法審理預算，雙方先是爆發互嗆口角衝突，後來甚至上演拉扯、拍桌叫罵，場面混亂，中間多次休息討論，最後表決，民進黨議員以人數優勢表決全額照案通過。

台南市議會近日衝突不斷，國民黨團6日中午舉行記者會，質疑立委林宜瑾涉賄選，林宜瑾競選總幹事、市議員朱正軒到場與藍營議員發生推擠衝突，今天又發生審查預算衝突，藍綠陣營都互批「丟臉」。

民進黨團認為，連日審查地政局預算卻因國民黨和無黨議員屢次清點人數，已連續5天流會，民進黨團中午開會討論如何突襲，到了下午審預算時，綠營議員認為地政局的預算已審了好幾天，導致多數局處預算還沒審，且只剩2個案沒審，當場要求不用討論，直接預算過關，藍營議員立刻表示反對，主席裁示表決，藍綠議員開始拍桌叫罵。

國民黨團和無黨議員痛批，民進黨為了護航台南市政府預算，動用多數暴力投票，否決在野黨審查發言權，怒轟立法院若再讓民進黨立委過半，台灣民主政治將淪喪。民進黨議員也不甘示弱，反批國民黨團利用議事程序癱瘓議會，浪費市民納稅錢，民進黨團無法再吞忍，發動甲級動員強力反制。