加拿大央行最新季度調查顯示，市場參與者預期加國央行將於明年4月首次降息，將利率調降1碼至4.75％，預估明年底前利率將降至4％，主要理由是預期通膨將在明年底前降至1％至3％。加拿大央行上個月例會將基準利率維持在5％不變。