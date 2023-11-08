美國聯準會（Fed）官員本周將陸續發表對利率政策的看法，不同官員產生了一些分歧，稍微削弱市場的風險情緒，美股四大指數7日開盤漲幅收斂，費半指數則小幅下跌；台指期夜盤觀望，盤中小漲17點、暫報16,725點。

聯準會明尼亞波里斯分行行長Neel Kashkari立場偏鷹，他指出儘管有積極跡象顯示通膨壓力有所舒緩，但現在宣布戰勝通膨還為時過早，他寧願聯準會過度收緊貨幣政策，也不願貨幣政策不到位。

另一名聯準會理事庫克（Lisa Cook）則偏鴿，她表示，希望目前美國央行的目標利率，足以讓通膨率回落至2％目標。聯準會在上周會議將利率維持在介於5.25％～5.5％區間按兵不動。

市場轉向關注聯準會主席鮑爾，將在接下來的兩天內發表利率政策演說，以及周四的美國初次申請失業金數據、迪士尼也將於該天的台股盤前發佈財報。

台灣期交所內的美股三大指數漲跌互見，道瓊指數期貨下跌18點，暫報34,091點，標普500指數期貨小跌1.5點，暫報4,370點、那斯達克100指數期貨上漲28點，暫報15,234點；英國富時100期貨則是小跌5點，暫報7,418點。

凱基期貨表示，技術面來看，周二台指期開低走高，指數在開低回檔防守缺口後，迅速拉升站穩半年線，顯見短線多方極力防守下方缺口位置，後續只要台指期能持續守穩下方缺口不跌破，則指數仍然有機會繼續延續反彈格局向上作挑戰。不過，短線由於指數已接近前高，操作上不宜過度追多，操作上建議以少量偏多為宜，後續可待指數震盪消化賣壓或五日線跟上以後再行明確的偏多操作。