侯韓配破局？王淺秋爆「韓國瑜心境」 郭正亮脫口說出內幕 @ChinaTimes

2024總統大選，藍白總統整合瀕臨破局，外界也關注藍白合無望後，國民黨總統參選人侯友宜是否會搭檔前高雄市長韓國瑜參選，7日有媒體透露，韓國瑜上月9日與柯文哲見面時便表示，如果沒有「侯柯配」，就是「侯韓配」。韓國瑜辦公室也回應，此篇報導並非事實，請外界勿以訛傳訛，刻意扭曲誤導。對此，前立委郭正亮7日就表示，王淺秋點出了韓國瑜的心境，郭正亮也直言「韓國瑜是很努力在幫侯友宜助選，他是忠貞的國民黨員，這是沒有問題的，因為他還是一個希望做事情的人，副手怎麼做事？」引發討論。

郭正亮7日在政論節目《民眾之聲／眾亮集》中表示，「我有去問王淺秋，王淺秋跟他最接近，她說如果以現在對韓國瑜心境的了解，他不一定想淌這個渾水，我真的沒有看到韓國瑜的意願」，郭正亮坦言，「韓國瑜是很努力在幫侯友宜助選，他是忠貞的國民黨員，這是沒有問題的，因為他還是一個希望做事情的人，副手怎麼做事？」

郭正亮最後更提到，「王淺秋是隨時可以跟韓國瑜LINE的，他可以隨時了解韓國瑜的狀況，侯友宜本來內心想的人選本來有韓國瑜或柯志恩，但柯志恩也沒有意願，他可能更想當立委」。