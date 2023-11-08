2024大選，民進黨總統參選人賴清德目前民調多數居領先，但藍白合威脅性極大，賴7日公布由曾助陣柯文哲競選台北市長的新黨前立委姚立明擔任競總主任委員，引發討論。媒體人黃揚明表示，姚立明雖有促成「綠白對決」態勢、吸引非綠選票的功能，但其實只是幌子，競總真正的「腦」還是邱義仁，從綠營執政至今，邱義仁都決定戰略要角，這一次是新系破除魔咒的機會，邱一定會布局，保證賴能勝選。

賴清德陣營今公布8名核心小組名單，包含決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍、總幹事潘孟安及榮譽主委蘇貞昌，並點名姚立明「會幫我打敗柯文哲」。

黃揚明7日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，黃揚明也指出，姚立明其實是幌子，姚立明是來掩護邱義仁，真正的「腦」是邱義仁，從民進黨執政至今，只要綠營執政，腦就是邱義仁。包括蔡英文總統第一個任期，有執政協調會議，當時邱義仁只是「台日關係協會會長」，但仍要把邱義仁請到桌上。

黃揚明表示，不管民進黨執政、在野，邱義仁都是扮演最重要、負責制定戰略的腳色，現在終於有新潮流的人要選總統，這是破除「新潮流魔咒」的第一次機會，邱義仁非常清楚要如何操作，才能確保賴清德能夠當選。

黃揚明也分析競總核心8人名單，很多都是派系，總協調林佳龍是正國會、後援會總會長陳茂仁是小英之友會屬英系，卓榮泰、潘孟安都是賴的嫡系，而國政顧問團召集人鄭麗君算「專業組」派系色彩較淡。整個團隊還是以新潮流為主，姚立明是「打柯文哲」的招牌，跟柯捉對廝殺，讓三分天下的局勢更明確。

黃揚明也提到，姚立明2018年台北市長輔選姚文智敗選後，在節目上連講兩次「民進黨是垃圾」，賴清德現在也算是不恥下問，願意找一個說民進黨是垃圾的人，來擔任他的競總主委，認為姚立明可以補上非綠選票的空缺，讓賴的光譜往中間移動，而點名「假想敵」柯文哲也有玄機，這讓柯陣營會認為自己是第二名，「綠白對決」態勢形成，會讓藍營緊張，當藍、白、綠各自集結，又是賴清德得利。