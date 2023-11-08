王座表示，10月營收連5月持穩逾1億元高檔，主因「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」於新店裕隆城開出新門市，適逢雙十連假吸引放假出遊的家庭客群，湧現餐飲排隊人潮，帶旺新門市業績表現，推升10月營收「雙升」。

此外，王座引進韓國炸雞第一品牌「橋村炸雞」，於板橋車站環球購物中心開出首店，8月開幕至今排隊人潮仍絡繹不絕。為擴大品牌聲量並滿足更多消費者，11月2日於台北101購物中心B1美食街開出第2家店，亦為營運挹注成長動能。

王座今年迄今已新展7家店，目前全台共50家門市，包括25家「銀座杏子豬排」、9家「京都勝牛」、7家「段純貞牛肉麵」、7家「大阪王將」、2家「橋村炸雞」。隨著「橋村炸雞」第3家店預計12月於新光三越A11開出，全年新展6～8家店目標可順利達成高標。

王座藉由直營、加盟與海外再授權的多元營運模式建構五大營運策略，並主攻中平價位餐飲服務，目前50家門市中34家為中價位、16家為平價位，配合王座APP會員經營，持續提升會員消費業績平均占比，盼持續增加各門市營收。

受惠國內餐飲需求擴張、旗下品牌展店挹注，六角今年營運成長動能暢旺，前10月自結合併營收已超越疫前的2019年全年紀錄、提前改寫年度新高。在餐飲內需暢旺及展店效益持續挹注下，法人看好今年營收將成長逾3成、上看12億元。