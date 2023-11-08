台中北屯區松竹路2段1處加油站前8日凌晨1點多發生自小客自連撞路邊停放6輛汽機車後逕自駛離事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北屯區松竹路2段1處加油站前今（8日）凌晨1點多發生1起離奇的自小客自撞肇逃事故，1輛黑色自小客連撞路邊停放6輛汽機車後逕自駛離，警方獲報到場，調閱監視器、以車追人，聯繫車主表示已就寢，未告知駕駛人動向，只請警方白天再聯繫。

台中北屯區松竹路2段1處加油站前8日凌晨1點多發生自小客自連撞路邊停放6輛汽機車後逕自駛離事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第五分局8日1時45分獲報在台中市北屯區松竹路2段發生車輛自撞事故，警方到場發現加油站旁路邊停放的1輛白色自小客車、1輛微型電動二輪車、4輛機車疑受到碰撞，現場無人受傷。

警方經調閱監視影像以及目擊者所述，肇事的黑色自小客沿松竹路往東直行，行經昌平路口後因不明原因向右偏移碰撞停於路旁停放的6輛汽機車，碰撞後逕自離開現場。

警方以車追人，1小時後即在肇事現場附近巷弄發現該自小客車，但車門上鎖，車上空無一人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

在確定肇事車輛後，警方以車追人，1小時後即在肇事現場附近巷弄發現該自小客車，但車門上鎖，車上空無一人，聯繫車主表示已就寢，暫不願告知駕駛人動向，請警方白天再聯繫。警方也將持續聯繫車主要求駕駛到案說明。

小客車深夜連撞6汽機車肇逃，車主不願透露駕駛訊息恐遭吊照。

警方指出，依道路交通管理處罰條例，自撞肇逃現場沒有人受傷，處駕駛人新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。另，針對車主，經通知汽車所有人到場說明，無故不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照1個月至3個月。