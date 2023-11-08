德國競爭監管機構於7日透過聲明表示，已批准德國企業博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）以及荷蘭公司恩智浦（NXP）入股台積電位於德國德勒斯登（Dresden）的半導體工廠。

台積電於今年8月宣布，將和博世等公司合資成立歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company，ESMC），將位於德國德勒斯登，在歐洲晶片法框架之下成立，並且鎖定德國的汽車工業需求，將提供先進半導體製造服務，月產能將達4萬片，預計2027年投產

德國聯邦卡特爾署（Federal Cartel Office）7日指出，已批准博世、英飛凌、恩智浦入股ESMC，三家企業將分別取得10％的股份。

卡特爾署署長孟特（Andreas Mundt）在聲明中指出，最近的地緣政治動盪表明，確保半導體的取得管道相當重要，對於德國工業更是，他補充表示，歐盟和德國政府都致力於讓更多的半導體生產落腳歐洲及德國。

據悉，台積電自2021年以來一直與德國薩克森邦（Saxony）就德勒斯登晶圓廠協商，雖雙方已取得共識，不過缺乏供應鏈聚落以及工廠人力仍是在德勒斯登設廠的兩大隱憂，台積電董事長劉德音此前透露，德國政府已對此給予承諾，另外，該計畫也已獲得德國政府50億歐元補助。