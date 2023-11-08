廖倬甫在韓國大師賽32強賽扳倒頭號種子周天成。（資料照／陳筱琳攝）

BWF世界羽聯超級300系列韓國大師賽，台北時間8日上午大會男單頭號種子周天成，面對首次在BWF賽事交手的同胞後輩廖倬甫，無奈以19比21、14比21敗下陣來，在32強賽提前出局，廖倬甫則收下兩人在BWF首次交手的勝利。

周天成台北時間6日凌晨才在德國海洛羽球公開賽打下個人本季首冠，隨後轉戰亞洲韓國，兩地有著8小時時差，不過因為比賽銜接時間較短，從歐洲轉往亞洲繼續參賽的選手們，並沒有太多時間可以調時差。

兩局周天成都有取得領先過，但未能維持領先到最後，廖倬甫首局在雙方19比19、第9度平手連下兩分而先馳得點，第2局廖倬甫在1比2之後連得3分超前，接下來一直保持領先，周天成3度追到剩1分差可惜未能再超車，中後段廖倬甫一波7比1攻勢取得20比13、7個賽末點，被周天成化解1個，隨後廖倬甫拿到確定勝利的1分、結束44分鐘的對抗。

其他場地台灣選手賽況，混雙楊博軒／胡綾芳以21比11、21比14擊敗馬來西亞組合陳炳順／謝宜茜，女單林湘緹23比21、21比11擊退泰國猜萬（Lalinrat CHAIWAN）。