●美國投資公司Edward Jones表示，在美國公債殖利率慢慢走低之下，美股的高成長性類股反彈幅度也跟著增加。另外，原油期貨大幅下修或將有助於安撫市場對通膨再次攀升的憂慮。

●關於明尼阿波利斯聯邦準備銀行擔心，萬一通膨降不下去，一直在目標值2%以上的話，分析師認為，後果就是美股可能會下挫，暫停調整利率的聯準會，應該也會繼續升息，因為降低通膨是聯準會重要職責之一。

●美國銀行（BofA）指出，到2033年，美國政府債務預計將超過50兆美元。美國公債目前在33.6兆美元，預計在未來10年內，這些債務還會另增20兆美元左右，故或將達到54兆美元。也就是說，美國公債將比中國大陸、日本、德國以及印度GDP全部加起來還要多。

●德銀認為，澳洲、瑞典以及歐元區的利率，可能比美國先調降。目前不是看美元走貶的時候，因為美國利率上升緩慢，成本增幅也日漸趨緩，當地經濟日後成長可期。至於瑞典等受貨幣緊縮的經濟體，成長性正在減弱。