印尼北蘇門答臘省卡羅縣居民計劃建造一座6公尺高的總統佐科威（Joko Widodo）雕像，以感謝佐科威進行修路計畫，另外還送3公噸的橘子。對此，學者批評「宛如造神運動」，對印尼民主感到失望。

印尼北蘇門答臘省卡羅縣4日舉行一場佐科威雕像的動土典禮，當地居民計劃耗資25億印尼盾（約513萬新台幣）在里昂梅拉斯達塔鎮（Liang Melas Datas）打造一座6公尺高的佐科威雕像，以感謝總統修建一條32公里的道路。

Pembangunan patung Presiden Joko Widodo oleh warga Liang Melas Datas (LMD), Kabupaten Karo, Sumatra Utara menuai pro dan kontra di media sosial. Seorang warganet menuliskan "rakyat Karo tidak butuh patung". https://t.co/RJkOCO5coM — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) November 7, 2023

印尼「時代報」昨天報導，佐科威的女婿、棉蘭市（Medan）市長巴比（Bobby Nasution）代表佐科威出席動土典禮。他說：「我請棉蘭和卡羅的朋友（為建雕像）捐款，他們願意捐5億印尼盾。」這席話隨即贏得現場如雷掌聲。

雕像建設委員會主任阿迪 （Adil Sebavang）聲稱，建造雕像是為了感謝佐科威修建道路，另外，居民還贈送了3公噸的橘子到位於雅加達的總統府表達感謝之意。

動土典禮上，擺放了一個小型的佐科威雕像，吸引許多民眾爭相合照。阿迪指出，目前6公尺高的雕像樣貌尚未決定，但會以金屬打造，深度1.5公尺、高度6公尺，預計2024年2月落成。他解釋，籌建資金是由居民捐款共4億印尼盾，及運送橘子的資金中提取5000萬印尼盾。

印尼民眾砸500萬建佐科威雕像，學者批評「宛如造神運動」，對印尼民主感到失望。

動土典禮上，佐科威透過視訊通話得知雕像計畫時大笑，並說：「政府的工作是為民服務，修路是政府工作的一部分，只要人民高興，我就高興。」

許多學者對於居民要為佐科威打造雕像感到不以為然。印尼多媒體大學（Universitas Multimedia Nusantara）傳播系講師安邦（Ambang Priyonggo）向中央社表示，這無疑是在「神化」佐科威。

他說：「在印尼文化，為統治者建造雕像隱喻著權力、尊重和傳承。」因此，「這是他（佐科威）利用文化或藝術來傳遞一個訊息，就是他（佐科威）因為有所作為而獲得人民的愛戴」。

安邦批評稱，「這實在太過分」，他認為，當地居民沒必要建造雕像，並指出「這更像是一個與當前政治情勢有關的政治噱頭，更加證明佐科威確實在建立政治王朝，為他的兒子和家族掌權鋪路」。他說：「這讓我們對民主感到失望」。

法律援助機構（LBH）棉蘭分會負責人伊凡（Irvan Saputra）也提出類似看法。她認為，明年印尼將舉行大選，因此在這時候建造雕像可能和現在的政治氣氛有關。

她所指的是佐科威的長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以副總統候選人身份投入明年總統選舉。

伊凡說：「建造雕像是對佐科威為社會服務的肯定，但作為明智的領導人，佐科威應該拒絕這種做法，並要求他們做對整個社會有益的事情。」

伊凡強調，在社會上不需要給總統過多的讚賞，因為早在我們選他（佐科威）當總統時，人們就已經表達對他的欣賞了。（編輯：陳承功）1121108