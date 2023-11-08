累計六角前三季合併營收30.54億元、年減3.21％，為同期第三高。營業利益2.96億元、年增達35.88％，歸屬母公司稅後淨利2.45億元、年增達21.31％，雙創同期次高，每股盈餘5.39元，獲利維持成長、表現優於營收。

觀察六角本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率50.63％、創近23季高，營益率9.42％，自近5季低點回升，略低於去年同期9.85％。前三季毛利率48.42％、營益率9.72％，較去年同期42.13％、6.92％顯著提升，分創近6年、近4年同期高。

六角表示，主力品牌「Chatime日出茶太」目前已布局全球63國、逾1400家門市，第三季包括菲律賓、關島及模里西斯同店銷售成長亮眼，其中模里西斯市場因經營成果豐碩、展店數優於預期，激勵經銷商提早與集團簽署延長品牌代理年限。

六角憑藉「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模站穩東協市場，並積極擴張北美及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，集團體質調整效益顯現，使得第三季毛利率站上50％大關，前三季本業獲利能力顯著提升。

展望後市，六角下半年已在美國加州開出3家「Chatime日出茶太」直營門市，第四季將插旗印度、土耳其等新市場，東南亞則持續推進二、三線城市展店。台灣方面，集團5大品牌進駐新店裕隆城、「Chatime日出茶太」重返台北101，排隊人潮再現。

展望全年，受全球通膨與高物價致消費力下行影響，加上疫後全球手搖茶飲市場高速變化與行業競爭激烈，六角啟動「Chatime日出茶太」全新品牌策略，繼續在全球攻城掠地，迎接第四季餐飲旺季，節慶、百貨周年慶與年末聚餐需求，旗下王座營收動能將持穩高檔。

至於全球手搖茶飲市場方面，六角認為隨著澳洲氣溫轉熱，可望帶動手搖茶飲需求提升，在集團餐飲新展店挹注下，今年營運挑戰2019年高峰可期。同時，將維持既定的拓展市場版圖腳步，續拚2024年全球展店雙位數成長。