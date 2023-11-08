2男童公園玩鐵絲，同學騎車險遭割喉急送醫。(摘自我是平鎮人)

2男童公園玩鐵絲，同學騎車險遭割喉急送醫。(王珮毓提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園平鎮山仔頂公園上月發生恐怖勒脖案，2名10歲男童調皮將鐵絲綁在電線桿和行人座椅間綁鐵絲，另名10歲男童騎車經過，險遭「隱形鐵絲」割喉急送醫，所幸並無生命危險，議員王珮毓呼籲列為教材入校宣導，也希望將公園列入天羅地網舖設範圍。桃市府指出，警察局第一時間製作偏差行為紀錄表，但因12歲以下刑事不罰，會協助民事訴訟賠償，教育局除會對3個小孩個別輔導，也會列為教材提醒各校公園安全。

王珮毓指出，有名10歲男童10月29日傍晚在平鎮山仔頂公園騎滑步車，在完全看不到的情況下，經過電線桿旁，慘遭「隱形鐵線」割喉摔車，還當場勒出長條痕跡，還好速度不快，否則後果不堪設想，急送醫連醫師都說再深一點就是頸動脈，追究才發現是另2名10歲男童頑皮惡作劇，將彈簧鐵條從樹梢綁到對面長椅上。

王珮毓說，雖然家長第一時間有將事情上報給當地里長，並且已請警察單位協助處理，然而天羅地網監視器完全拍不到公園，從監視畫面來看，各種角度都無法還原孩子受傷的第一現場，若公園的治安問題沒有被加強重視，未來會繼續發生更可怕的憾事，希望可以跨局處討論因應作為，教育局應積極宣導，向孩子傳遞正確遊玩的知識，公園管理也要加強，希望天羅地網監視器的攝影範圍能涵蓋到公園區域，提升公園的安全保障。

警察局長吳坤旭說，轄區平鎮警分局案發隔天網巡看到家長在臉書社群描述案發經過，立即請雙方家長到案，調查發現是2名10歲男童將電線桿鐵絲，拉過走道栓在行人座椅上，後面男童騎腳踏車經過就發生意外。

吳坤旭說，因《兒童少年事件處理法》12歲以下兒童行為人刑事案件不罰，已製作兒童偏差行為紀錄表後給家防中心跟教育局，回歸校園處理，後續也會協助家長尋求民事訴訟賠償，該公園也有設巡邏箱，列為重點加強治安維護熱點。

「雖然是公園發生，但行為不可取！」教育局長劉仲成說，案發後有協調雙方家長到里長辦公室和解道歉，也針對個案加強訓誡，要求3至6個月個別化輔導教育，並已提醒各校列為安全案例加強宣導。