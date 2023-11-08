政大台灣安全研究中心主辦的「2023 TTX區域安全兵推」初步報告完成，指台灣因應戰爭威脅重點是強化社會的堅韌性，不宜輕信「矽盾」能護國，兵推顧問、中華大學兼任講座教授杜紫宸指出，從推演可以看出，台灣面對戰爭最脆弱的並非軍事，而是能源、產業。對此，民進黨立委蔡適應坦言，我們的能源仍然是脆弱的，的確是因為台灣本來就是以進口為主要的國家，前幾天在立法院也提醒國安局和國防部要增加能源儲備量，國人可以安心。

蔡適應指出，民間的兵推會有不同的答案和結果，會做一個參考，媒體有寫到兵推結果，我們的能源仍然是脆弱的，的確是因為台灣本來就是以進口為主要的國家，前幾天在立法院也提醒國安局和國防部要增加能源儲備量，國人可以安心。

民進黨立委洪申翰表示，兵推結果指的是電網脆弱，現在執政黨也提出預算來強化電網韌性，確實電網是有該補強的部分，希望接下來不管執政黨或在野黨，都可以把對外風險強化，因應中共威脅最好的做法，不要刻意扭曲成能源。