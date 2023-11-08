民進黨總統參選人賴清德找姚立明擔任競選總部主力，對此，民進黨立委洪申翰表示，賴主席在這次選舉提出民主大聯盟的概念，希望跨領域跨世代的結盟，是最有能力團結台灣的政黨，重點會是台灣未來的前途是否看法和主張相同，而不是事事都要一樣。

洪申翰指出，這幾年國際變局下，蔡政府把台灣守得很好，跟執政黨如果可以合作或互補，在這個因素下民主大聯盟不一定要從民進黨找人，或是要全然同質，相信他也可以提醒民進黨一些死角，他很多想法跟台灣主張跟價值是很相近，會有很好的合作，拿下這場選戰。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳回應，總統參選人不管三腳督和四腳督，姚立明從政歷史大家清楚，小英總統領導的台灣，相信姚是認同執政的方向，從選戰角度上來看，很多人有一段時間批評賴清德競選團隊都是同溫層，但是這次的選戰布局，包含幾個地區跟其他黨派合作，綜觀全局會在戰略上和國家方向會提出很好的建議。