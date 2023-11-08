恆生科技股指數漲0.7%，金蝶國際漲5.7%，閱文集團漲5.56%，表現最佳；小鵬汽車跌5.65%，跌幅最大。
騰訊漲近2%，為大盤帶來支撐。
小米暫漲3.2%，報16.32港元，再創52周新高。
受油價下跌影響，中海油目前跌逾2%。
生技股表現相對亮眼，目前漲2%，藥明生物大漲逾5%，京東健康漲近3%，中生製藥漲2%。翰森、國藥和石藥均漲逾1%。
再鼎醫藥第三季虧損縮小，股價大漲逾8%。
雖然聯準會官員釋出鷹派訊息，但美國公債殖利率下跌，激勵隔夜美股主要指數收高，受此提振，周三香港恆生指數盤中漲0.26%，報17715.84點。國企股(H股)漲0.2%，報6099.23點。
恆生科技股指數漲0.7%，金蝶國際漲5.7%，閱文集團漲5.56%，表現最佳；小鵬汽車跌5.65%，跌幅最大。
騰訊漲近2%，為大盤帶來支撐。
小米暫漲3.2%，報16.32港元，再創52周新高。
受油價下跌影響，中海油目前跌逾2%。
生技股表現相對亮眼，目前漲2%，藥明生物大漲逾5%，京東健康漲近3%，中生製藥漲2%。翰森、國藥和石藥均漲逾1%。
再鼎醫藥第三季虧損縮小，股價大漲逾8%。
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