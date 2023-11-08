愛立信消費者行為研究室發現，當詢問5G用戶何種原因會使他們考慮更換營運商時，近半數(45%)的消費者會因為追求更好的5G網路表現而選擇跳槽，包含網速、室內/外的收訊覆蓋範圍以及穩定的網路連接等，在台灣，則有五成的消費者認為網路表現是選擇電信服務供應商的最重要考量，並有11%的消費者希望擁有創新資費方案，兩者皆高於全球平均。

在受訪的消費者中，約五分之一明確表達對差異化連接服務品質(QoS)的需求。相較於一般用戶，這些用戶積極尋求高速且穩定的網路性能，尤其是專為高要求應用和特定的關鍵地點量身定制的網路性能表現。研究發現，如果營運商能夠提供這種客製化方案，他們願意支付11%的額外費用。

台灣愛立信總經理周大企指出，相較於全球平均，台灣有高達25%的用戶希望能夠使用差異化網路連接(QoS)，幫助他們在特定地點或場合使用客製化的網路服務，包含特定的速度或延遲等，要實現這些差異化的客製連接服務，基於5G獨立組網的連接服務將扮演關鍵角色。

愛立信全球技術長(CTO)Erik Ekudden表示，該報告證實了網路應用程式介面(API)能夠為開發者帶來的商業潛力。API作為營運商提供增強網路體驗的一種途徑，消費者願意為此付費。他補充說，在5G時代，網路API使開發者和應用提供商能夠透過熟悉易用的介面訪問網路功能，使開發者能夠更輕鬆地使用5G能力提供差異化的優質體驗，而這些新功能與客製化服務正是消費者追求的，並願意為其所創造的價值支付額外費用。而對於營運商來說，API可以釋放網路內在價值，創造新的營收來源。

總結《2023全球消費者5G報告》歸納四大趨勢：

1.5G用戶滿意度的驅動因素超越了覆蓋範圍：新的5G用戶仍然重視5G的室外覆蓋範圍和速度。在5G人口覆蓋率超過80%的市場中，長期用戶除了速度之外，優先考慮影音串流體驗和視訊通話品質，這反映了不斷變化的用戶期望。

2.5G正在重塑影音串流服務以及AR的使用行為：5G的網路能力增進了高畫質影音及沉浸式服務的使用。在過去兩年中，5G使用者花在增強影音內容上的時間平均增加了47%。自2020年底以來，每天使用AR應用的用戶數量翻倍成長。隨著電信商將豐富的媒體內容與5G資費方案綑綁銷售，也推升了用戶的數據用量。

3.關鍵場所的5G效能影響消費者忠誠度：自5G推出以來，28個市場中約有17%的消費者曾更換電信業者，主要原因是5G網路性能問題。5G在體育場館和機場等關鍵地點的體驗是其中的一個重要影響因素。

4.5G消費者願意為差異化網路服務支付額外費用：20%的智慧手機用戶希望獲得差異化的5G連接。這些使用者重視優質體驗，願意為提升網路性能的5G方案支付高達11%的額外費用。