立院內政委員會今天審查不當黨產委員會預算，民眾黨立委張其祿質詢黨產會主委林峯正，黨產會不像促轉會有設落日條款，如果明年政黨輪替，有沒有思考過職能延續的問題？林峯正表示，上一次總統大選他也被問過，他當時回答國民黨如果重新執政應該會被撤掉吧！結果就被國民黨告誹謗，「您問這問題我會再被告一次。」

張其祿指出，黨產條例不像是促轉條例有落日條款，且黨產會說白點就是針對國民黨的，那如果明年選舉政黨輪替，國民黨執政或是國民黨變成立院多數，黨產會有在思考將來職務延續的問題？

林峯正說，上次大選也有媒體問他，他被動接受採訪時說過，國民黨如果重返執政，因為國民黨曾表達重返執政就撤掉，因此當時回答就是回答，「那應該是會被撤掉吧！」，結果國民黨不高興，告他誹謗，「您問我這問題我會再被告一次」，他強調，作為執行機關，就是執行業務，「政策決定不是我們這層級。」

林峯正也表示，他們當然是希望黨產會的業務能持續，黨產條例沒有落日條款，但是委員有任期，現在的委員任期到明年8月底，「所以到明年8月，也許是討論的時候。」

張其祿質疑黨產會這樣的單位有政治敏感性，容易受外界政治變動影響，轉型正義也可能無法有效執行，用這樣的機制只是一再驗證，要做出績效就是困難，且很多案件最後也都到法院審理，不是黨產會能決定，這樣以後轉型正義是否還要朝這方向做？

林峯正說，黨產會都是以事實為基礎，當然有政治敏感性，但不能因為政治敏感就不能講事實。轉型正義在其他國家也很多這樣狀態，因為政治輪替，轉型正義腳步也都會調整，但從另一角度講，雖然如此，各國還是在做這件事，方向進度雖然會受到政黨輪替影響，但轉型正義在民主國家還是必須要進行。

張其祿認為，黨產會應該思考，用這種這方式進行轉型正義，效果有限、障礙跟不確定性都很高，應該階段性檢討，思考是不是要用這模式下去。

林峯正表示，他有注意到民眾黨主張把黨產會撤掉，虛心受教，黨產會如果證據充分，就會進行處分，至於很多案件在法院審理，主要是賦予被處分的人有司法救濟權益，在民主國家保障被處分人權益天經地義，不能說因為案件都要進法院訴訟好像處分就有問題，有點倒果為因。