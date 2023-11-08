前衛福部長陳時中，今（8）日上午出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮，媒體詢問是否已被徵詢列不分區立委名單？陳表示，還沒有。但強調一切由黨做整體的安排，沒有個人意見。

對於是否已被徵詢或與黨內討論名列不分區一事，陳時中表示，目前都還沒有。他說，選舉期間最重要的是黨怎麼做整體的運作，如何勝選、怎麼樣適才適所，才是一件最重要的事情。

媒體也追問，若自己被列入不分區名單當中，是否算是一張好牌？陳時中再度重申，一切依照黨的安排，但如果真的列入，就會盡力把份內的事情做好。