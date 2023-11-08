2004年成立的韓國BHC集團迄今旗下有5個品牌，包括韓式炸雞、韓式湯飯、韓式烤肉、牛排及漢堡等。其中，BHC炸雞在全球達近2100間門市，包括韓國當地2000多家、馬來西亞6家，美國、香港、新加坡各1家，台灣擬成為第5個進軍的海外市場。

台灣民眾受韓劇影響，對韓式飲食產生濃厚興趣，2013年知名韓劇「來自星星的你」引爆台人吃炸雞配啤酒熱潮，女主角千頌伊在劇中所吃的韓國炸雞品牌，便是橘焱胡同此次簽訂台灣地區獨家代理「BHC炸雞」。

橘焱胡同表示，BHC集團看中橘焱胡同完整的餐飲管理，以及過去成功代理數個代理品牌來台展店的經驗，因此選擇橘焱胡同作為台灣獨家代理商。挾帶BHC炸雞的高知名度，橘焱胡同預計明年於台灣開出3家「BHC炸雞」門市。

展望後市，橘焱胡同看好台灣餐飲市場發展，將持續積極拓點、引進代理海外優質品牌進駐台灣、多角化電商業務，且仍持續尋求併購成長機會。同時，也將著眼海外發展，預計明年上半年進軍美加地區拓點，長線將帶動集團營收與獲利持續走高。