根據統計，那斯達克指數在過往五次升息結束前後，除2000年升息結束後遇到網路泡沫危機，導致股市重挫，其餘四次在升息前後三至六個月股市高漲機率高，平均漲幅達雙位數；五次經驗顯示，升息結束後三個月指數上漲機率高達100%，平均漲幅為14.6%；升息結束後六個月平均漲幅則達15.3%。

林元平表示，美國日前祭出新的科技禁令，在於防堵先前政策下的漏洞，以禁止高階與人工智慧相關的半導體被移作軍事用途，並未對一般消費、通訊商品進行限制，因此不影響消費電子商品、汽車、工業、互聯網等半導體；AI加速器的GPU製造商較有影響，但相關產品佔相關公司的銷售比例介於5%至10%之間，甚至更低。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據Marklines截至2023年前三季度，全球新能源汽車銷量達到984萬輛，同比增長30.9%。而依據研究機構EVTank預計2022至2030年，全球新能源車複合增速將達21.71%，電動車將是全球汽車銷售的主要增量來源。先進駕駛輔助系統(ADAS)與智能座艙等長期趨勢將持續主導汽車產業發展，車用半導體在單車半導體含量將持續提升。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據全球科技產業研調機構預估2027年車用功率半導體產值將上升至274億美元，即2022-27年複合成長12%，主因為半導體的單位內容價值從燃油車的600美元攀升至電動車的1,683美元。車用半導體市場成長持續優於其他半導體領域。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，對於產業觀察，美國聯準會宣布二度停止升息，美債走穩使美國科技股再度引領多頭表現；將持續關注財報，具規模經濟、領先技術以及定價能力的電動車產業鏈的領導企業將為追蹤焦點。同時，關注AI與智能車應用等科技股表現。

林元平表示，儘管目前股市走勢震盪激烈，但AI問世後，對市場仍帶來支撐效果，而AI伺服供應鏈當中，上游廠商注重設計與研發實力，多數都是美國科技公司，這些超大型科技股在今年浴火重生的走勢可望延續；因此，現在的整理拉回正提供投資人布局科技大趨勢的好時機，建議可伺機布局中長線績效亮眼的美國科技基金商品。