高市觀光局將於11月18日及19日舉辦全台最大戶外野營體驗「Wild Wild野生活」，地點就在衛武營。（柯宗緯攝）

高市觀光局將於11月18日及19日舉辦全台最大戶外野營體驗「Wild Wild野生活」，地點就在衛武營。（柯宗緯攝）

今年活動亮點之一的「Pili Pala辦桌體驗」，由料理職人以鐵製野坎設備現場烹調直火料理，端上歐式長餐桌。（柯宗緯攝）

今年活動亮點之一的「Pili Pala辦桌體驗」，由料理職人以鐵製野坎設備現場烹調直火料理，端上歐式長餐桌。（柯宗緯攝）

創作系療癒雙人組合「南西肯恩」搶先獻唱，讓民眾直擊縮小版「Wild Wild野生活」繽紛玩色精彩內容。（柯宗緯攝）

高市觀光局去年舉辦「高雄城市野營」2天吸引破10萬人參加，今年擴大規模，地點同樣選在衛武營國家藝術文化中心戶外草地，將在11月18日及19日舉辦全台最大戶外野營體驗「Wild Wild野生活」，除有百萬夢幻帳篷、直火料理等好拍又好吃外，金曲歌后彭佳慧、畢書盡等卡司將輪番獻唱。

觀光局今（8）日在鳳山行政中心戶外草皮舉行記者會，現場以「多巴胺」彩色氛圍布置，更把風格露營包廂、舞台卡座、Pili Pala辦桌等體驗搬到記者會現場，邀請創作系療癒雙人組合「南西肯恩」搶先獻唱，讓民眾直擊縮小版「Wild Wild野生活」繽紛玩色精彩內容。

觀光局長高閔琳指出，希望把最棒露營、野餐的文化帶到高雄，今年升級成2.0版本的「Wild Wild 野生活」，活動場域擴大、體驗項目增多，現場還有50家以上的餐車美食、野營裝備品牌及露營車齊聚。

高閔琳提到，今年活動亮點之一的「Pili Pala辦桌體驗」，由料理職人以鐵製野坎設備現場烹調直火料理，端上歐式長餐桌，從視覺、嗅覺到味覺一次滿足，今日起開放預約，歡迎民眾踴躍上網搶購（https：／／forms.gle／KfzKfoiXm1fFL1rYA）。

高閔琳指出，「Wild Wild野生活」活動靜態及動態體驗皆有，民眾可以從樹上玩到水上；包括超強戶外達人講座，從登山安全、釣魚技巧、野地篝火到野炊示範等最完整的戶外技能攻略；以及戶外玩家喜歡的獨木舟、立槳SUP、高空滑索與走繩等刺激活動，也通通搬到衛武營。

此外，除大人可以自由玩樂，還有一系列適合親子一同體驗的活動，不論是木工手作DIY、讓小朋友以紙箱及顏料自由創作的五感探索彩繪派對及現場展示各類兩棲類、爬蟲類等生物的「蝌蚪池塘」等，將帶領民眾一同感受自然的美好生活。

值得一提的是，今年邀請全台最頂級、最具風格的露營帳及露營車現場展示，有百萬級夢幻帳篷、豪華版的露營車以及各種不同的野營裝備，開放8頂風格帳篷讓民眾免費拍照打卡，6頂風格帳篷讓民眾預約體驗私人包廂享用美食料理。

表演卡司方面，包括南西肯恩，還有陳忻玥、陳華、葛西瓦、持修、小宇、畢書盡及彭佳慧等超強金曲卡司熱力演出，舞台兩側也有付費「卡座包廂」，提供專屬餐點及飲料，歡迎民眾11月18、19日來衛武營享受最Chill的野生活！