高市議員議員鍾易仲表示非常開心，認為客家流行音樂被市場接受度越來越高，前途可期。（柯宗緯翻攝）

高市議員議員鍾易仲質詢時關注客家議題。（柯宗緯翻攝）

高市議員議員鍾易仲質詢時關注客家議題。（柯宗緯翻攝）

「高雄客家音樂季--麥克瘋」12月9日將在衛武營國家藝術文化中心登場，兩年來竭力爭取客家音樂表演空間的高市議員鍾易仲表示非常開心，認為客家流行音樂被市場接受度越來越高，前途可期。他邀請歡迎大家踴躍到衛武營藝文中心欣賞現代客家流行音樂，給努力創作的歌手們掌聲和鼓勵！

高雄市客家委員會首度在衛武營藝文中心舉辦客家音樂季，由金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，演出包括獲金曲最佳客語專輯獎的山狗大後生樂團、極富盛名的生祥樂隊、金曲歌王羅文裕、彤溫岑二重唱等現代客家流行音樂。

客家子弟鍾易仲指出，客家流行音樂獲得政府部門重視、踏上國家級音樂演出場地，實屬不易。他回憶兩年前的高流開幕季活動，不但有精彩的國、台語音樂演出，市府也推出原住民專題音樂表演，然而台灣第二大族群的客家音樂竟然被缺席，無法在高流開幕季舞臺擁有一席之地。

鍾易仲為此在110年11月23日總質詢時，對著包括陳其邁市長在內所有市府官員三次大喊抗議，高亢的憤怒當場引起眾人錯愕，他痛斥市府藐視客家音樂，要求他們必須規劃客家專屬的音樂活動，當場獲得時任副市長史哲的正面回應。

此後客家流行音樂便成為鍾易仲質詢的必考題，再三督促市府辦理相關活動。他多次表示，客家音樂從吳盛智推出客語流行專輯「無緣」形成，現在隨著新媒體、網路崛起，客家創作者跳脫傳統，嘗試用不同類型從事客語創作，大量使用當代生活情感及社會議題。知名客家歌手林生祥、阿滔、謝宇威、黃瑋傑、羅文裕、彭佳慧等都有精彩的客語作品，硬頸、交工樂團、神棍等客語樂團也爭相橫空世出，面貌多元又豐富，值得各界用心欣賞。

鍾易仲認為音樂是文化的延伸，更是客語傳承重要的媒介。這次音樂季活動只是開始，政府應定期辦理客家音樂活動，並擬訂計畫鼓勵客家音樂創作。