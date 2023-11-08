藍白整合陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今天批評國民黨，不想戰、不願合、只想拖，國民黨一直想違背主流民意，不願採取民調方式整合，在野整合無法成功，希望國民黨回應比民調，11月20日開始登記，恐怕不宜再拖，希望這周有比較明確的答案。

陳智菡說明，民眾黨用對比式的方式，侯喜歡用的方式是柯侯、侯柯，但民調會被平均掉，所以拉掉變相，單純柯對賴、侯對賴，還有列入郭台銘，這是對比式民調，侯友宜雖然有提日本、德國模式，不管哪一種方式，一個比黨籍立委69比11，另一種是政黨票，但是侯友宜在比候選人時，都是把柯侯、侯柯綁在一起，會平均掉，沒有辦法分辨出柯比較強，還是侯比較強。

陳智菡表示，現在做對比式就是要確定柯文哲強還是侯友宜強，民眾黨做3份，求真、趨勢、世新，3份都可以看得出來，柯贏侯，而且還沒排除掉郭，侯在民調裡有小輸、大輸，排除掉柯侯兩人被平均掉的可能性。

陳智菡指出，柯文哲要強調的是，今天能夠做整合、願意談在野整合，是因為國民黨先提出希望在野整合，所以願意去做整合，但前提是要贏 2024要真的能夠政黨輪替，若這樣就必須回應真實民意，看民意數字，若數字呈現出來是誰比較高，就應該讓這組人來帶領完成政黨輪替，若無法回應民意的話，最後不只是整合沒辦法成功，就算整合成功，可能也無法完成政黨輪替這件事，今天柯文哲想表達的是這個。

陳智菡說，回到原初，若今天大家一致目標是為了完成在野整合、執政的話，是否該用比較光明磊落的方式，來產出這個人選，最後得到勝利，柯文哲想要說的是，如果不能用這種方式回應民意，產生最強人選，完成政黨輪替，那整合到目前為止都只是在原地踏步，若不能繼續走下去，也會做接下來要準備，若國民黨仍無法回應主流民意，那很難繼續談下去。

是否希望期限內回應？陳回應，時間的確非常緊迫，11月20日開始登記，恐怕不宜再拖，希望這周有比較明確的答案，根據這幾天來來回回，幕僚之間的接觸，的確國民黨還是不要用民調方式，希望用政黨協商，不管怎樣協商都要有機制，民調要順應民意、用科學方是確定這組人真正能完成政黨輪替，而不是最後整合後還是輸掉，這就完全違背當初整合目的。

若秀民調仍無法整合，會認為國民黨是罪人？陳智菡表示，不希望看到一個「不想戰、也不願意合、只想拖」這樣子的藍白整合方向，「不想戰」就是希望出來組合有戰鬥力，民意支持度上高，也可直接跟賴對決，「不想合」是說，國民黨一直想違背主流價值或主流民意，不願採取民調方式整合的話，整合終究徒勞無功，「只想說」也是，若無法用公平公正公開方式得到結果，最後「不想戰、不談合、只能拖」， 在野整合無法成功。

針對副手拍照時間延遲，陳智菡表示，柯文哲釋出非常大的善意跟彈性，希望在野整合還沒有完全塵埃落定之前，原本的動作都先暫停，但是時間也非常緊迫，接下來馬上要登記，還是希望國民黨回應比民調，現在把民調做出來，每份民調樣本都有3000份，數據也都可以給媒體檢視，還是要回應到民意，科學數據，才是主流民意的期待。