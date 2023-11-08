痛批賴清德兩岸政策毫無主張 侯友宜：只想到喝珍珠奶茶 @ChinaTimes

台海危機影響，民間認為最近有移民潮，很多人甚至正備妥第2本護照，對於兩岸政策問題，國民黨總統參選人侯友宜8日受訪痛批，民進黨總統參選人賴清德的兩岸政策完全沒有主張，只想到「要喝珍珠奶茶而已」，賴清德支持台獨就是引戰，至於移民潮是否為真，賴可去找移民公司了解看看。

侯友宜說，「關在辦公室吹冷氣的人，不知道外面的世界」，很多人都要去買第二本護照，甚至移入人口大幅下降，這是眾所皆知的事情，許多百姓對於戰爭危機擔心受怕，但目前為止賴清德的兩岸政策，完全沒有任何主張，也說不清楚，他只記得賴清德曾說「要跟對方一起喝珍珠奶茶而已」。

侯友宜表示，賴清德只會想到喝珍珠奶茶，大家仍舊看不見賴的兩岸政策，他自己就提出很具體的「3D策略」，包含嚇阻、對話、緩解局勢維持台海及印太地區穩定，他是「避戰、不引戰」，賴清德的「支持台獨」就是引戰，賴根本是把兩岸關係當成兒戲看待，至於移民潮是不是真的，他請賴去找民間移民公司了解看看。