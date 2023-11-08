亞太經合組織（APEC）峰會即將於本月15日至17日在美國加州舊金山登場，根據日媒「共同社」報導，屆時美國總統拜登與中國國家主席習近平將舉行場邊會談。

共同社報導指出，美國與中國政府已經就這場會面達成最終安排，這也將是過去一年來，雙方領導人的首次面對面會晤。隨著兩國在安全、經濟等領域的競爭加劇，雙方可望藉這次機會進一步穩定關係。

另據港媒《南華早報》報導，中國國家副主席韓正今（8）日在新加坡出席「彭博創新經濟論壇」時，也對中美未來關係的改善表達了「正面預期」。韓正表示，中方願與美方加強各層次的溝通對話，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰。

不過美方似乎抱持相對悲觀的看法。美聯社引述白宮消息人士指出，這次拜登難得與習近平會面，雙方雖然會在會後發表聲明，但基本上不會為中美關係帶來任何改變。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）則認為，拜習會未必能達成重大成果，但主要目的是透過這場會議「解除限制，促進未來雙方建設性交流的可能。」

根據彭博社先前報導，拜習會討論的議題可能觸及俄烏戰爭、以哈衝突、美中經濟和科技上的競爭，以及雙方對台灣問題的分歧。