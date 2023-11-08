美國財政部最新的半年期報告，持續把台灣與中國大陸保留在最新的匯率操縱國觀察名單，韓國則被移出。中央銀行理事、台灣經濟研究院長張建一8日表示，央行看新台幣匯率變動，主訴求動態穩定，因為匯率的變動會影響到台灣進口物價，特別是石油價格，然而近兩年來國際資金明顯追逐高經濟成長、高利息，成為新台幣兌1美元約自27.6元快速走貶到32.5元的最大因素，這種來自外部因素造成的匯率大幅變動，基於穩定考量是需要加以調節。

張建一分析，美元今年來的強勢，主要原因當然是美國聯準會的基準利率已調升到5％以上，美國公債殖利率多次突破歷史高點，全球對美元的需求大幅增加，「美元趨勢上就是要升」，相對上其他貨幣都會貶值，所以新台幣、韓元都貶。不過，他認為，每個國家貶值的幅度因經濟情勢而有不同，例如韓元今年貶幅就因經濟不佳而貶值幅度沒有過去那麼大，新台幣則因2年來台商回台、外資湧入台股，經濟表現不錯，大量資金和熱錢加上中長期資金，導致新台幣大升。

台經院預估新台幣匯率在2024年的走勢，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，由於美、歐升息週期已近尾聲，惟預期將維持高利率一段時間，持續引導通膨降溫，直到經濟發生衰退才有可能再出現降息的動作，因此預測2024年平均新台幣兌美元31.20元，較2023年修正後匯率微幅升值0.05元。

孫明德表示 ，從總體經濟變動可以容易了解，明年國際貿易情勢會較今年來的好，台灣出口外銷好轉，經常帳能支撐新台幣，加上市場預估美國聯準會應會在明年下半年降息，國際避險需求下降，新台幣的貶值理由明顯緩和，兌美元匯率隨而回升是十分自然。