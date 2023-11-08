全球經濟面臨衰退，作為世界第二大經濟體的大陸經濟也表現低迷，根據紐約時報報導，北京政府已採取新的經濟計畫：加大對製造業的投資，並且無意出手拯救房市。

報導指出，大陸上週公布的數據顯示，國有銀行已開始持續減少為房地產行業提供貸款，值得關注的是，大量資金流向大陸製造業，尤其是電動汽車和半導體等快速成長的行業。

在疫情以前，大陸銀行系統每年向房地產行業增加相當於7000多億美元的貸款，但截至今年9月的12個月裡，房地產業的未償貸款總額卻略有下降。

大陸銀行提供給工業企業的淨貸款數據，從2019年前9個月的630億美元，飆升至今年前9個月的6800億美元，其中增加貸款的部分，用於發展半導體行業以及電動汽車製造和造船等。

而大陸銀行向製造業貸款的轉變，凸顯出北京政府無意救助國內負債累累的房地產市場。報導提到，建築和住房行業約占大陸國民經濟四分之一，目前正在受到房價、房屋銷售以及投資急劇下降的影響。