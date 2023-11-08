大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）出席活動現場，氣色紅潤、精神好，他稱讚台灣烏龍茶，清香好入喉，喝茶促進健康。（張妍溱攝）

台灣茶葉運銷合作社8日於大甲鎮瀾宮，舉行2023年「媽祖盃」台灣茶王賽頒獎典禮，現場由董事長顏清標帶領大家向大甲媽敬茶，頒獎給得獎茶葉，並宣告大陸莆田湄洲媽祖廟與大甲鎮瀾宮媽祖，開啟兩岸茶文化交流，推廣台灣優質烏龍茶。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標出席活動現場，氣色紅潤、精神好，他稱讚台灣烏龍茶，清香好入喉，喝茶促進健康，未來藉由「媽祖盃」台灣茶王賽事，將台灣茶帶到大陸。

台灣茶葉運銷合作社指出，今年賽事狀況激烈，來自全台計178組隊伍參賽，爭奪「高山烏龍茶王」冠軍，參賽者最低門檻須為海拔1200公尺以上的高山茶區所產茶葉，最後經評選出「茶王獎」得主1名及25名獲獎茶葉。

茶王獎得主陳明朗說，他種茶15年，常常得獎，其種植的台灣烏龍茶於奇萊山海拔約近2000公尺處，分享種茶要用心，採收及製作過程時間都要拿捏得剛剛好，這次獲「媽祖盃」台灣茶王獎，他跟妻子都相當開心。

台灣茶葉運銷合作社指出，11月16日將得獎茶葉送往莆田湄洲媽祖祖廟供奉，並於11月17日第8屆世界媽祖文化論壇榮耀登場展演，盼透過民間及宗教的力量與交流，將台灣茶葉宣揚傳遞至所有華人市場。

台灣茶葉運銷合作社生產「MIT優質茶品」，現場並提供烏龍茶讓民眾試喝；外包裝印有大甲鎮瀾宮官印的台灣烏龍優等茶，1盒約1斤市價約2500元，大甲鎮瀾宮指出，有媽祖的印章見證，喝了平安。