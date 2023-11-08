少子化已成國安危機，民眾黨總統參選人柯文哲推出生育政策，提出要鬆綁代孕，將代理孕母納入《人工生殖法》。衛福部長薛瑞元今表示認同，會提出衛福部版的修正草案。對此，柯文哲反問，「這不是20年前就不用禁止嗎？現在我們開始要求，總算有進度」。

柯文哲日前提少子化對策，擬給予懷孕滿3個月的孕婦「好孕補助金」5萬元；新生兒出生立即給10萬元。另外也要鬆綁代孕，將代理孕母納入《人工生殖法》。

面對是否也開放代理孕母？薛瑞元今天表示，人工生殖法原本就有關代理孕母的規定，但目前仍禁止，不過現在，國健署陸續開專家溝通會議，人工生殖法修正草案逐漸成形。

他表示，代理孕母是否不再禁止？這個有待最後社會大眾討論，不過，衛福部提出的修法草案版本，會將代理孕母納入草案中，「這樣才會有所選擇」，但他表示，若是在立院審查過程中，最後決定不開放的話，還是尊重。

柯文哲今舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，受訪時針對薛瑞元鬆口《人工生殖法》將修法

，他說，「這不是20年前就不用禁止嗎？現在我們開始要求，總算有進度」。