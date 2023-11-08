機場捷運增購列車掀中央地方論戰，交通部長王國材7日在立院備詢直指桃園沒提計畫，民進黨桃園市議員質疑沒提計畫中央怎麼幫忙。張善政8日強硬表示，事前溝通比提送紙本計畫書更重要，計畫書只是最後形式要件，絕非主要關卡，不希望狂被退件，早在5月就親率隊和副閣揆鄭文燦溝通，市府會持續向中央爭取，也盼中央給予最大支持。

桃園市政府考量疫後機場捷運運量攀升，加上TPASS通勤月票使用者激增，向中央提出80多億元增購列車，但市長張善政不滿中央只願「考慮」，未給地方積極協助。

綠營議員黃瓊慧和王珮毓質詢時說，大家都很關心機場捷運15分鐘才1台列車的問題，張善政日前在幫同黨立委參選人牛煦庭站台時，指中央不願意協助購置機捷車廂，但7日立委魯明哲質詢交通部長王國材時，王無奈表示桃園市政府沒有提出計畫，2人直指沒有向中央傳達需要車廂紓解車潮，中央怎麼會知道，感嘆4頁A4單面資料就要申請80億，呼籲市府將相關計畫備妥，以更完善的準備向中央積極溝通協調，解決機捷旅運人次不斷創新高的擁擠問題。

「我從來沒有說中央不願意，是他們只回應會『考慮考慮』！」張善政表示，早在5月就親自率領市府團隊相關局處到行政院，與副院長鄭文燦開會研商，充分表達桃園市政府立場，強調市府態度一直相當積極努力爭取。

「事前溝通比提送紙本計畫書更為重要！」張善政認為，提計畫之前要先溝通，計畫是最後的形式要件但不是最重要的關卡，有共識計畫書要怎麼寫，不希望送件又被退件，不斷來回修改有跟沒有一樣，重申充分溝通是關鍵，市府正持續與中央進行事前溝通，希望中央給予桃園最大的支持。