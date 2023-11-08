民進黨立委賴惠員在5月曾被爆中正大學碩士論文抄襲，今天國民黨台北市議員張斯綱、徐巧芯再爆4項新事證，當中抄襲台南縣政府研究計畫，遭酸和林智堅有「87分像」；對此，賴惠員表示，本人論文已經於9月15日由中正大學正式回應。

賴惠員指出，本人論文已經於9月15日由中正大學正式回應，經過兩次嚴謹的審查後，校方要求本人必須依照公文第三點所示，依據「學位論文管理要點」第七點完成學位論文的修改和抽換，因此並無所謂的抄襲他人論文之情事。賴惠員呼籲，應信任校方的專業，而非淪為政治口水相爭，傷害她的聲譽。