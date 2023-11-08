台中市旅宿營收過去皆較高雄市高，但今年上半年被高雄市超車，台中市議員黃守達指出 ，高雄上半年舉辦29場演唱會，發展「演唱會經濟」成功留下觀光客，要求市府借鏡成功經驗，加快台中巨蛋進度。副市長黃國榮表示，台中下半年有雙十國慶焰火、爵士音樂節等活動，全年數字可望超越高雄。

台中市議會今天交通地政業務質詢，市議員黃守達、王立任、張玉嬿指出，過去台中市旅宿業營收在全國皆名列前茅，今年上半年卻遭高雄超車。黃守達說，高雄旅宿業營收長年落後台中，但根據財政部的資料，今年1到6月，高雄市旅宿業的營收額是81億元，台中只有78億元，與去年疫情期間的同期相比，高雄成長了44％，台中卻只成長27％。

黃守達表示，今年上半年高雄市就舉辦29場演唱會，世界天團BLACKPINK、西城男孩都到高雄開唱，將旅客留在高雄過夜，高雄有能容下1.5萬人的巨蛋、5萬人的高雄國家體育場，台中只有2萬人的洲際棒球場，巨蛋也要2030年才能完工。

觀旅局長陳美秀表示，高雄有演唱會經濟，台中有棒球運動經濟。副市長黃國榮說，台中下半年有許多大型活動，包括國慶焰火、爵士音樂節等，整年加起來可望超越高雄。台中巨蛋已順利發包，預計明年動工。