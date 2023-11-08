周三終場，加權指數上漲55.88點或0.33%，報16740.83點，成交量增至2744.33億元；櫃檯指數上漲0.32點或0.15%，報219.80點，成交量增至944.45億元。

周三權值王台積電(2330)震盪收紅，盤中達557元最高，終場收漲1元或0.18%，報556元；鴻海(2317)、聯發科(2454)分漲近1%、3%；日月光投控(3711)震盪持平；聯電(2303)則翻黑收跌近2%。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)平盤震盪。

高價股方面股王股后雙揚，世芯-KY(3661)翻紅漲1.5%、股后信驊(5274)更大漲4%以上，千金股僅大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)收小跌，其餘皆收紅，M31(6643)大漲半根漲停、放眼千金位，高價股維持11席千金。聯發科也衝上900元關卡，法說報喜的川湖(2059)漲停鎖住875元，排名14位高價個股。

AI伺服器液冷系統商AMAX-KY(6933)周三以每股96元掛牌上市，為台灣AI族群再添生力軍，鴻海集團為大股東之一，早盤以180元開出，盤中衝上238元最高，大漲147.91%，終場收漲141.50元或147.40%，報237.5元，蜜月行情甜翻。

AI概念股接棒衝鋒，帶量回神，帶動電腦周邊類指強漲2%超過，電子股成交比重同樣上揚，AI概念股如廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、英業達(2356)、技嘉(2376)、金像電(2368)、勤誠(8210)走堅上攻。

電腦周邊領頭漲，百貨、汽車、百貨、電子、半導體表現亮眼，金融、光電、航運、鋼鐵、生醫、電纜。航運股中，航空雙雄不同調，長榮航(2618)史上最大手筆購機，但股價虎頭蛇尾，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)亦持續走疲，拖累航運類指收跌。鋼鐵再度走跌，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)領頭，世紀鋼(9958)、豐達科(3004)則上攻穩盤。

台經院看好復甦態勢延續，2024年GDP成長率上調至3.15%，而市場預估2024年為AI PC關鍵發展期，明年下半年出貨利多，後續股價布局點讚，而產業上，目前亦樂觀看到手機整體復甦展望。分析師認為，台股目前缺量，而走勢震盪，但向上格局可看至明年第一季走勢樂觀。

台新投顧副總經理黃文清也認為，台股目前看起來持續多頭格局，站上所有均線，11月維持偏多行情，挑戰萬七有看頭，至於能否進一步挑戰萬八，預估先觀察能否突破今年高點17463.76，逐步觀察，預估升息進入尾聲有利資金行情，後續留意美國聯準會對利率態度、美國經濟數據如通膨、就業等，操作上，手機相關零組件、蘋概股、AI、生技等族群。