藍白合持續卡關，傳出民眾黨總統參選人柯文哲日前與前高雄市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，「沒有侯柯配，就是侯韓配」，但柯、韓雙雙否認。柯文哲今表示，韓國瑜很希望做桶箍，「但其實我知道他的態度，他是誰會贏我們就支持誰」。若柯最有可能當選？柯表示，到最後階段再說，如果真的是朋友就不會為難別人。

柯文哲今天中午接受網路節目《比特王直球對決》表示，韓國瑜算是有義氣的人，韓還是一個國民黨員，「他很希望做桶箍，但其實我知道他的態度，他是誰會贏我們就支持誰」。若超越黨的界線，柯文哲最有可能當選，韓國瑜會支持？柯文哲表示，到最後階段再說，如果真的是朋友就不會為難別人，但是他知道韓國瑜的個性，韓國瑜是很豪放的人。

談到韓國瑜日前在臉書表示，自己跟柯文哲交情最好。柯表示，自己跟韓國瑜本來就比較好，這他知道，朋友就是朋友，黨派歸黨派，「國民黨還沒搞定之前，他也不會跑出來說我支持柯文哲，他也不會幹這種事，他還是很遵守他的那個，朋友歸朋友，公事歸公事」。