藍白整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲表示，國民黨主席朱立倫給他2個選擇，但不管選哪個他都會輸，國民黨還是有一種心態是「我就是老大，我分一些給你，你就要滿意了，你不要囉唆」。他怨，「我什麼時候變成乞丐了？」

柯文哲今天下午接受網路節目《比特王直球對決》專訪，談到藍白合議題指出，政黨要合作項目很多，絕大多數都有共識，唯一沒有解決是總統選舉組合，所以就正面來講，很多東西大家有共識。

柯文哲指出，不要說18歲公民權，總統到立院國情報告，至少大家同意，接受立院黨團質詢，大家同意，重要部會首長要立院委員會同意，廢除考監兩院不敢講那麼大聲，其實大概沒什麼問題，其他特別預算不可這樣搞，很多有共識題目很多政黨可以在選前坐下來談，已經了不起了，在台灣歷史上第一次，這是好的方面。

柯文哲認為，現在剩下唯一一個沒喬掉的就是總統問題，國民黨找他協調，原則很簡單，只有兩條，第一不要比民調，第二國民黨要當正的，這很奇怪選擇，後來跟他說開放式初選，本來想說線上、線下整合，也可以網路投票，後來人家說不要亂了，都說國民黨是遊覽車比賽，就不要亂了，後來朱立倫說不要比民調，而他又提出如果沒贏超過統計誤差，也讓國民黨，但國民黨也不敢。

柯文哲說，後來朱立倫給他2個選擇，A、B方案，「但不管選哪個我都會輸」，他心裡想說，哪有這種合作方式？所以就卡到現在，國民黨還是有一種心態是「我就是老大，我分一些給你，你就要滿意了，你不要囉唆」。

柯文哲抱怨，「我覺得奇怪，我什麼時候變成乞丐了？」國民黨的心態就是這樣，不要比民調、要當正的，如果還要再吵，「我屆時分一些給你」，奇怪，不過柯也說，反正至少有談成的部分還會繼續保留。