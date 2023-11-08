不認同民眾黨公布三份民調？ 朱立倫喊：不要再受主戰派影響

國民黨考量時值政黨協商重要關鍵時刻，決議不分區立委提名作業順延一週至18日，因此也傳出，國民黨主席朱立倫是試圖用二席不分區換取民眾黨主席柯文哲對藍白合的妥協。對此，朱立倫今在中常會上駁斥，沒有任何政治壓力，沒有一塊錢利益勾結，想都不用想，也不用、不需要、不應該來接觸、來談。

朱立倫表示，絕對沒有任何政治壓力，絕對不可能有任何一塊錢的利益勾結，想都不要想，也不用也不需要也不應該來接觸或談這些事情，每一席都是最重要的關鍵，他感謝三位副主席與秘書長、國民黨總統參選人侯友宜，幫忙一起推薦、審查。

朱立倫強調，謝謝社會大眾推薦很多優秀人才，國民黨不斷尋才，希望能出現一個代表國民黨政黨實力，有加分正面力量的名單，希望展現在國人面前，幫區域立委、總統候選人加分。

國民黨文傳會主委連寬裕指出，第一次中常會通過就有附帶同意條件，如果因應藍白合，時程有推延，不分區也會推延，目前收件已截止，但藍白合所有拖延，朱立倫已特別強調，沒有任何關說、沒有利益交換，每一個候選人都是爭取的選票能反映出來，會推出最好的不分區名單，請社會大眾期待。