原相第三季合併營收15.94億元，季增加14.3%、年增加30.4%；單季淨利為2.99億元，季增加37.1%、年減少58.7%；單季每股盈餘2.08元。單季合併毛利率59.3%，季增加4.3個百分點、年增加8.2個百分點；營業利益率為14.9%，季增加8.69個百分點、年增加35.5個百分點。

發言人羅美煒指出，第三季庫存調整已結束，帶動原相第三季營收、獲利較第二季增加。以產品品項來說，原相第三季以電競滑鼠成長最強。另外，原相第三季因減少提列庫存損失，加上匯率挹注，以及更佳的產品組合，帶動毛利率回溫。

展望第四季，羅美煒指出，預計單季營收、毛利率有望較第三季略增，其中滑鼠產品線需求佳，營運可再成長。遊戲機部分，因為進入傳統季節淡季，預計隨著庫存調整結束，明年營運可回到正常軌道。

針對近期最夯的AI(人工智能)，羅美煒表示，有關原相的AI發展，著重在邊緣運算領域，正與客戶共同發展中，等到有更明確的進展會再進一步說明，不僅如此，原相也努力開發AI相關健康量測產品，但目前比重不高。