周三南韓KOSPI指數收跌0.91%，報2,421.62點，盤中一度漲約1%。受隔夜美股上漲提振，韓股早盤開漲，但受到外資轉站賣方影響，盤中由升轉跌。

自南韓政府宣布周一起重啟禁止賣空的措施以來，韓股的波動加劇。部分分析師認為此舉可能導致韓國股票對外資的吸引力下滑。

Mirae Asset Securities分析師Kim Seok-hwan表示，電池股的波動再度加劇。由於交易量減少，外資的拋售給KOSPI指數帶來壓力。

電池大廠LG Energy Solution跌1.24%，其同業Samsung SDI和SK Innovation分別下跌3.43%和3.81%。

其他重磅股方面，三星電子跌1.41%，SK海力士跌2.15%。大型入口網站Naver跌1.55%，行動通訊平台Kakao漲0.46%。汽車龍頭股下跌，生醫龍頭股上漲。

外資今日賣超韓股139億韓元。

韓元跌0.21%，收在1,310.6兌一美元。