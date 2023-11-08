台中市鐵道綠廊台3跨越自行車橋8日啟用，市長盧秀燕出席典禮表示，大台中鐵馬廊帶未來將更完善。（陳淑娥攝）

台中市鐵道綠廊台3跨越自行車橋8日啟用，民眾開心騎乘直呼好舒適。（陳淑娥攝）

台中市鐵路高架化後，約有總長21.7公里閒置土地，市府打造轉型供民眾休閒漫步、騎車漫遊的自行車道空間環境，其中台3跨越自行車橋9月已完工，市長盧秀燕8日出席啟用典禮表示，台74線橋下自行車跨橋為最後一哩路，預計明年底可完工，大台中鐵馬廊帶未來將更完善。

台中市府建設局爭取中央預算補助計畫，去年9月下旬啟動鐵道路廊台3跨越自行車橋工程，於豐原區圓環東路與綠空廊道斷點新建自行車跨越橋，於9月完工，今下午舉行啟用典禮，包括立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊均共襄盛舉。

盧秀燕表示，台中市鐵路高架化後，約有21.7公里閒置土地，先前打造轉型供民眾休閒漫步、騎車漫遊的自行車道空間環境，爭取中央預算補助及市府分擔經費，建置自行車專用橋梁，已陸續完成潭子區潭心鐵馬空橋、豐原區台3跨越自行車橋，後續再加碼建置台74線橋下自行車跨橋，預計2024年底完工啟用。

建設局長陳大田指出，市府去年獲得交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」計畫核定，投入經費約5694萬元(中央補助3280萬元，地方自籌2414萬元)，設置全長約190.4公尺自行車跨越橋梁，串連因既有道路中斷的南北兩端自行車道。

陳大田指出，綠空廊道總長約21.7公里，從烏日大慶到豐原、潭子，最後兩個跨越省道的橋梁，今已完成一個，另一個跨越環中東路也已決標，最後一哩路這個月將開工，明年底可完工，整個綠空廊道串連後，可跑步、散步及騎自行車，打造更安全舒適的大台中鐵馬廊帶。

建設局表示，本次橋梁採用最新工法「SC-Deck；鋼結構混凝土合成橋面板」，克服跨越道路之不利施工環境，強化施工中安全性兼具快速組裝，取代傳統模版需支撐及拆除，透過此工法可達到橋面密閉防止人員墜落，提升整體職業安全。