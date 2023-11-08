民眾黨公布委託3單位做民調，《求真民調》、《趨勢民調》以及世新大學調查，3份民調平均(製圖/中時新聞網)

柯文哲秀3民調「都贏侯賴」 狠酸：哪個勝率最高看不出來？ @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲今（8）日公布3份內參民調，結果顯示柯與民進黨總統參選人賴清德互比的平均差距是4.83％，國民黨總統參選人侯友宜與賴互比的平均差距為-3.8％，柯勝侯8.63個百分點。媒體人黃揚明進一步分析指出，「手機3成、市話7成」的民調，加權前侯都領先柯、加權後柯就領先侯，市話部分柯大幅落後，手機則為侯落後；黃指出，因為接到電話的年輕族群比重太低，加權後與原始資料差異大，會增加實際誤差範圍，各陣營公布的民調都有策略考量，不用太入戲。

民眾黨今公布3份內參民調，委託《求真民調》、《趨勢民調》以及世新大學調查，3份民調平均計算，當柯對上賴、鴻海創辦人郭台銘時，支持度為柯36. 15％、賴31.32％、郭11.72％，柯贏賴4.83個百分點；若侯對上賴、郭，支持度為侯29.93％、賴33.73％、郭16.30％，侯輸賴3.80個百分點，與賴互比差距的話，柯勝侯8.63個百分點。

媒體人黃揚明在臉書發文指出，求真民調和趨勢民調，樣本數都約為3000份，其中市話7成、手機3成，「可以看到在加權前，侯友宜都領先柯，加權後柯就領先侯。市話部分柯大幅落後侯，手機部份侯大幅落後柯。」

黃揚明表示，這是現今市話為主民調的特色，因為接到電話的年輕族群比重太低，會導致加權後與原始資料差異變大，也就增加了實際的誤差範圍。總之，各陣營民調都是拿來做選戰策略參考，會公布的民調都有其策略考量。各位看官不用太入戲。另外，世新大學僅公布加權統計後結果。

《求真民調》訪問地區為全國22縣市，訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人，抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼，訪問日期11月3日至7日， 有效樣本：3021人(市話：2109份；手機：912份) 在95.0％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.78個百分點之內，加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

《趨勢民調》訪問日期為11月3日至7日，有效樣本3008人(市話2108人;手機900人)，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.79個百分點之內，訪問地區：全台22縣市年滿20歲的一般民眾，調查方法：市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進 行調查；手機電話調查方法，以國家通訊傳播委員會公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

第三份民調調查單位為「世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心」，調查日期為11月3日至7日，調查方式為手機電訪加市話電訪，有效樣本：3000份(手機900份、市話2100份) 。