由於卡車和休旅車需求持續增長，Rivian Automotive周二將全年生產預測調升2,000輛，至54,000輛。

但Rivian樂觀的展望對電動車產業而言可能只是一個微小的火花。該產業正遭逢高通膨的雙重打擊，一方面削弱了購車意願，同時也促使龍頭廠特斯拉降價刺激需求。

上個月特斯拉執行長馬斯克在財報發布後表示，他擔心高利率可能影響購車意願，呼應了通用和福特因擔心需求放緩而對營運前景抱持保守的看法。

規模較小的競爭對手Lucid Group周二則將全年生產預測從超過10,000輛下修至介於8,000～8,500輛。

Rivian第三季營收為13.4億美元，較去年同期的5.64億美元大幅成長，並略高於市場預期的13.2億美元。淨損13.7億美元，每股虧損1.44美元，小於去年同期的淨損17.2億美元、每股虧損1.88美元。經調整後每股虧損1.08美元，小於市場預期的每股虧損1.34美元。

Lucid第三季營收為1.38億美元，較去年同期的1.955億美元大減，並落後市場預期的1.952億美元。每股虧損為0.28美元，較去年同期的0.40美元縮小，並小於市場預期的每股虧損0.40美元。