和潤今年第三季合併營收75.03億元，年增26%，合併稅後淨利11.46億元，年增9%，每股盈餘(EPS)1.77元；累計前三季合併營收209.88億元，年增26%，合併保有資產逾3022億元，年增26%，合併稅後淨利31.03億元，每股盈餘(EPS)4.82元，前三季營收、保有資產、合併稅後淨利皆刷新同期新高紀錄。

從營運地區別來看，台灣、大陸地區前三季累計營收分別年成長28%、19%。台灣地區主要受惠於和潤車輛分期及企業金融、設備租賃各項業務持續擴大發展，子公司和勁企業僅成立兩年但發展動能強勁，前三季營收月月破新高紀錄；和潤電能案場持續開拓中，儲能案廠於9月起已參與台電調頻備轉服務，今年始成立自有品牌EV Run充電樁，截至第三季已建置17個充電站點合計83槍；和雲行動服務(iRent)營運穩健，持續擴增台數規模與據點布局，進而帶動營收成長；大陸地區和運國際整體資產品質維持穩定，謹慎保守經營。

和潤企業10月份自結營收也傳出佳績，合併營收總計24.96億元，年增24%，累計前10個月合併營收234.84億元，年增26%，已超越去年全年營收，且持續維持雙位數穩健成長；展望第四季，進入傳統資金需求旺季，台灣整體經濟環境看好，和潤企業將持續衝刺各項業務，創造最大營運綜效。