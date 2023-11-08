恆生科技股指數收跌0.86%，成分股跌多漲少，小鵬汽車跌7.39%，跌幅最大。金蝶國際和閱文集團漲近3.2%，表現最佳。
小米連漲第六天，終場漲2%，並再創52周新高。
碧桂園爆漲12.2%，儘管平保否認中國政府要求收購這家深陷危機的地產開發商。受此激勵，碧桂園服務亦急漲8.8%，在藍籌股中表現最佳。
受原油價格大跌逾4%影響，中石油跌2.2%，中海油跌2.5%，中石化跌0.5%，中海油田服務跌1.9%。
投資人觀望聯準會主席鮑爾即將發表的談話，周三香港恆生指數收跌0.58%，報17568.46點，連二日下跌，累計下挫近400點或2.2%。國企股(H股)跌0.78%，收在6039.91點。
恆生科技股指數收跌0.86%，成分股跌多漲少，小鵬汽車跌7.39%，跌幅最大。金蝶國際和閱文集團漲近3.2%，表現最佳。
小米連漲第六天，終場漲2%，並再創52周新高。
碧桂園爆漲12.2%，儘管平保否認中國政府要求收購這家深陷危機的地產開發商。受此激勵，碧桂園服務亦急漲8.8%，在藍籌股中表現最佳。
受原油價格大跌逾4%影響，中石油跌2.2%，中海油跌2.5%，中石化跌0.5%，中海油田服務跌1.9%。
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