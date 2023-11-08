桃檢的反賄認同卡8日首波公開抽獎，限定反賄精品咖啡即起至12月3日的周六、日免費放送。（桃檢提供／蔡依珍桃園傳真）

支持反賄選活動也可以很文青！桃園地檢署結合桃園市經濟發展局，8日在虎頭山創新園區的文創咖啡店Nx Coffee辦理反賄選認同卡公開抽獎活動，並由Nx Coffee直營店自11月11日起至12月3日的周六、日發送限量反賄選咖啡供民眾兌換（發完為止），讓民眾在品味咖啡香醇之際，同時更加熟悉檢舉賄選專線，成為桃園地檢署的反賄尖兵。

桃園地檢署反賄選認同卡迴響熱烈，10月發出1萬張，共回收近9000張，抽獎活動由桃園地檢署檢察長俞秀端、主任檢察官黃榮德和經濟發展局副局長黃穗鵬等，抽出10月份反賄達人獎50名，得獎名單將公布在桃園地檢署官網，歡迎民眾自行上網查詢。

活動現場另有許多民眾熱情簽署認同卡支持反賄選，並參與反賄選互動活動，俞秀端有感民眾熱情參與，特別針對現場民眾加碼抽出10名反賄達人獎，讓現場驚喜連連。

桃檢的反賄認同卡8日首波公開抽獎，限定反賄精品咖啡即起至12月3日的周六、日免費放送。（桃檢提供／蔡依珍桃園傳真）

桃檢的反賄認同卡8日首波公開抽獎，限定反賄精品咖啡即起至12月3日的周六、日免費放送。（桃檢提供／蔡依珍桃園傳真）

俞秀端表示，品嚐咖啡已經融入在大家的生活中，而查賄反賄也都是需要民眾支持並從生活中落實才能有成效。明年1月13日二合一選舉將屆，民眾如果有發現賄選情事，就可以撥打24小時專線0800024099按4、桃檢行動檢舉專線0937-728793，或是掃描桃檢QR cord等多元直接之檢舉管道，讓賄選從生活中消失，家園更乾淨。